Бублик завоевал еще один титул ATP

В финале Бублик встречался с французом Артур Казо (№ 100). Матч завершился победой казахстанца по итогам двух сетов — 6:4, 6:3.
На счету Бублика семь эйсов (пять — у Казо), семь двойных ошибок (0 — у Казо) и три из семи брейк-пойнтов (один из пяти у Казо). Матч продолжался один час и 24 минуты.
Напомним, что 20 июля Бублик победил на турнире категории ATP 250 в Гштаде (Швейцария), обыграв в финале аргентинца Хуана Мануэля Серундоло (№ 109) — 6:4, 4:6, 6:3.
20 июня, Бублик выиграл турнир категории ATP 500 в Галле (Германия). В финале казахстанец одолел россиянина Даниила Медведева — 6:3, 7:6 (4).