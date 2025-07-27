Калинская вышла в третий финал в карьере. В Вашингтоне она обыграла чемпионку ТБШ

Матч закончился, когда в Москве было уже четыре утра, а на 23 часа был назначен полуфинал с очень непростой соперницей — Эммой Радукану. Британка выскочила как чёрт из табакерки на US Open — 2021, прорвавшись из квалификации к титулу, причём без потери сета. И это в 18 лет! На юную британку сразу обрушились слава, многомиллионные контракты. Она никак не могла сосредоточиться на теннисе, меняла тренеров одного за другим, делала паузы в выступлениях из-за травм, падала в рейтинге, возвращалась, но по-прежнему не могла выиграть свой второй титул. Лишь в Истбурне-2024 Эмма впервые победила соперницу из топ-10 (Джессику Пегулу), потом на Уимблдоне-2024 — ещё одну (Марию Саккари), а в Майами-2025 добилась третьего подобного успеха (Эмма Наварро). Причём на том турнире британка впервые в карьере пробилась в ¼ финала «тысячника».