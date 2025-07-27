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Матч Рыбакиной за финал в США обернулся сенсационным камбэком

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, занимающая 12-е место в мировом рейтинге, не смогла выйти в финал турнира категории WTA 500 в Вашингтоне (США), передают Vesti.kz.

Источник: ktf.kz

В полуфинале она сенсационно уступила канадке Лейле Фернандес (№ 36). Причём первый сет Рыбакина выиграла на тай-брейке — 7:6 (7:2). Однако две следующие партии остались за Фернандес — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3), которая совершила камбэк и вышла в финал.

Матч продолжался 3 часа 16 минут. Рыбакина сделала 17 эйсов и допустила 7 двойных ошибок, тогда как Фернандес отметилась 12 подачами навылет и всего 3 двойными ошибками.

В финале, который пройдёт 27 июля, Фернандес встретится с россиянкой Анной Калинской (№ 48).
Призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет 1 282 951 доллар.