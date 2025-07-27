Матч Рыбакиной за финал в США обернулся сенсационным камбэком

В полуфинале она сенсационно уступила канадке Лейле Фернандес (№ 36). Причём первый сет Рыбакина выиграла на тай-брейке — 7:6 (7:2). Однако две следующие партии остались за Фернандес — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3), которая совершила камбэк и вышла в финал.
Матч продолжался 3 часа 16 минут. Рыбакина сделала 17 эйсов и допустила 7 двойных ошибок, тогда как Фернандес отметилась 12 подачами навылет и всего 3 двойными ошибками.
В финале, который пройдёт 27 июля, Фернандес встретится с россиянкой Анной Калинской (№ 48).
Призовой фонд турнира в Вашингтоне составляет 1 282 951 доллар.