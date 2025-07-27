Матч Рыбакиной за финал в США обернулся сенсационным камбэком

В полуфинале она сенсационно уступила канадке Лейле Фернандес (№ 36). Причём первый сет Рыбакина выиграла на тай-брейке — 7:6 (7:2). Однако две следующие партии остались за Фернандес — 7:6 (7:3), 7:6 (7:3), которая совершила камбэк и вышла в финал.