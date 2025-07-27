Мирру ждут чемпионка ТБШ и соперница Калинской по финалу Вашингтона. Обзор сетки Монреаля

При этом с Монреаля не снимаются обе участницы финала в Вашингтоне, по крайней мере пока что — хотя обе не попали в посев из-за низких позиций в рейтинге и должны начинать с первого круга. Лейле Фернандес организаторы при всём желании не смогут предоставить даже день отдыха, поскольку ей ещё и с половиной сетки не повезло. Канадка оказалась в верхней части сетки, где почти все матчи играются уже сегодня, 27 июля. На 28 июля оставили только поединки Фернандес с Майей Джойнт, Мари Боузковой с Моюкой Утидзимой (чешка накануне, 26-го, сражалась в финале турнира в Праге) и Анны Блинковой с Кэролайн Доулхайд (американка также 26-го приняла участие в парном финале Вашингтона). Понятно, что уже 29-го в этой половине должны пройти все поединки второго круга, так что Лейле в случае успеха придётся играть шесть дней подряд (четыре в Вашингтоне и два — в Монреале), прежде чем она наконец-то сможет отдохнуть.