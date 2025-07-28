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Рублев покинул топ-10 рейтинга ATP

Рублев покинул первую десятку рейтинга ATP.

Источник: Reuters

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Первая ракетка России Андрей Рублев потерял одну позицию и теперь занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

На прошедшей неделе Рублев во втором раунде турнира категории ATP 500 в Вашингтоне проиграл американцу Ленеру Тьену.

Даниил Медведев сохранил 14-ю строчку, Карен Хачанов остался 16-м.

Рейтинг ATP, версия от 28 июля:

1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12030 баллов;

2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8600;

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6030;

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5135;

5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650;

6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130;

7 (8). Бен Шелтон (США) — 3520;

8 (13). Алекс де Минаур (Австралия) — 3335;

9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3250;

10 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 3195;

11 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3110…

14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2720…

16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2590…

82 (80). Роман Сафиуллин (Россия) — 741.

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