Рублев покинул топ-10 рейтинга ATP

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Первая ракетка России Андрей Рублев потерял одну позицию и теперь занимает 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Рублев во втором раунде турнира категории ATP 500 в Вашингтоне проиграл американцу Ленеру Тьену.
Даниил Медведев сохранил 14-ю строчку, Карен Хачанов остался 16-м.
Рейтинг ATP, версия от 28 июля:
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 12030 баллов;
2 (2). Карлос Алькарас (Испания) — 8600;
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 6030;
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5135;
5 (5). Джек Дрейпер (Великобритания) — 4650;
6 (6). Новак Джокович (Сербия) — 4130;
7 (8). Бен Шелтон (США) — 3520;
8 (13). Алекс де Минаур (Австралия) — 3335;
9 (9). Хольгер Руне (Дания) — 3250;
10 (7). Лоренцо Музетти (Италия) — 3195;
11 (10). Андрей Рублев (Россия) — 3110…
14 (14). Даниил Медведев (Россия) — 2720…
16 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2590…
82 (80). Роман Сафиуллин (Россия) — 741.