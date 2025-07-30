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Хачанов: «Желательно уехать из России, чтобы стать крутым теннисистом»

Российский теннисист, 16-я ракетка мира Карен Хачанов ответил, обязательно ли уезжать заграницу, чтобы стать топовым теннисистом.

Источник: Getty Images

— Обязательно уехать из России, чтобы стать крутым теннисистом?

— Я бы не сказал, что обязательно, но желательно. Даже статистика показывает путь наших легендарных теннисистов, до нашего поколения. Почти все в каком-то возрасте уезжали — кто в Испанию, кто в Америку, кто в Германию. Все куда-то уезжали по каким-то причинам. Соответственно, до определенного возраста у нас нет никаких проблем. Отличная школа для подрастающего поколения. Но в один момент встает вопрос: что делать дальше, как прогрессировать? У нас нет до сих пор этой системы, — заявил Хачанов в интервью ютуб-каналу «Макарена».

Сам Карен Хачанов сейчас живет и тренируется в Дубае (ОАЭ).