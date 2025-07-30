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Швентек — о допинг-скандале: «Я думала, что мне никто не поверит, и все кончено»

Польская теннисистка, третья ракетка мира Ига Швентек рассказала о том, как узнала о положительной допинг-пробе.

Источник: Getty Images

В августе 2024 года шестикратная чемпионка турниров серии Большого шлема сдала положительный тест на триметазидин. Ее отстранили на один месяц ввиду «отсутствия существенной вины или халатности».

"Это было ужасно. Я была на мероприятии в Варшаве, проверила почту и увидела письмо от ITIA. Я подумала, что это просто какое-то уведомление. Но я даже не смогла начать читать его, так как сразу заплакала. Мой агент подумал, что кто-то умер. Я отдала ему телефон, он прочитал и тоже не знал, как реагировать, потому что никто не знает, как себя вести в такой ситуации.

В тот же день вся моя команда встретилась с адвокатом. Это сильно ударило по мне — я плакала около двух недель. Мне хотелось тренироваться, так как казалось, что во всем виноват теннис. Я чувствовала, что теряю самообладание, что никто мне не поверит, и все кончено. Что все, чего я добилась, исчезнет.

Моя команда всегда была рядом. Мы начали проверять все добавки и лекарства, которые я обычно принимаю. В то же время я старалась отвлечься, встречалась с друзьями, которые ничего не знали, но в итоге я все им рассказала. Я также много говорила с психологом, который очень помог мне найти хоть какую-то логику в происходящем", — сказала Швентек в интервью Энди Роддику.