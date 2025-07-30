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Россиянка упустила три матчбола и вылетела с «тысячника» в Монреале

Людмила Самсонова вела в матче с японкой Наоми Осакой со счетом 6:4, 5:4 (40:0), но в итоге уступила.

Источник: Getty Images

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в третий круг турнира категории WTA 1000 в Монреале.

Во втором круге 26-летняя россиянка, 13-я сеяная, уступила японке Наоми Осаке, бывшей первой ракетке мира (сейчас она 49-я), со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 3:6.

Во втором сете при счете 5:4 (40:0) россиянка на своей подаче не реализовала три матчбола. Кроме того, на тай-брейке она вела 5:2.

Следующей соперницей Осаки станет мексиканка Рената Сарасуа или латвийка Елена Остапенко.

Самсонова занимает 16-е место в мировом рейтинге (третья из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Турнир в Монреале с призовым фондом $5,152 млн завершится 7 августа. Соревнования категории WTA 1000 уступают по престижности только «Большому шлему» и Итоговому турниру.