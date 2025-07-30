«Русская тройка» взяла бодрый старт в Торонто! Без жары и нервов

Торонто (Канада)
Турнир ATP National Bank Open Presented by Rogers
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Андрей Рублев (Россия, 6) — Юго Гастон (Франция) — 6:2, 6:3
Даниил Медведев (Россия, 10) — Далибор Сврчина (Чехия) — 7:6, 6:4
Карен Хачанов (Россия, 11) — Хуан Пабло Фикович (Аргентина) — 6:4, 6:2
Каспер Рууд (Норвегия, 8) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:3. 6:3.
Прошлогодний финалист «мастерса» в Торонто Андрей Рублев уверенно вышел в третий круг, довольно легко переиграв 24-летнего Юго Гастона. Хорошая разминка для первой ракетки России — далее соперники у Андрея будут гораздо серьезнее. Дальше ему, скорее всего, играть с Лоренцо Сонего, а при удачном раскладе сражаться с финалистом Вашингтона Алехандро Давидовичем-Фокина или Якубом Меншиком. Фаворит же нижней четверти — второй «сеяный» Тэйлор Фритц. Перед Даниилом Медведевым маячит интригующий четвертьфинал с Александром Зверевым, а вот Карену Хачанову повезло с сеткой.
Легкий старт
Хачанов получил 11-й номер «посева», но получил очень тяжелую сетку. На старте ему надо было играть с Джейкобом Фернли, однако британец неожиданно уступил квалифаеру Хуану Пабло Фиковичу. Карен без проблем прошел аргентинца и дальше должен был встретиться с Уго Умбером, которому он в прошлом году уступил в полуфинале парижского «мастерса». Однако француз снялся с турнира, поэтому в третьем круге россиянин вновь встретится с квалифаером — 23-летним американцем Эмилио Навой.
В четвертом круге Карена ждет Нуно Боржес или Каспер Рууд. Норвежец начал турнир с победы над Романом Сафиуллиным. Россиянин не смог навязать борьбу восьмому «сеяному», взяв всего шесть геймов. Сафиуллин давно не выдавал мощных турниров и постепенно опускается в конец первой сотни рейтинга.
Андрей Рублев в начале недели вылетел из топ-10, пропустив вперед триумфатора Вашингтона Алекса де Минаура, Хольгера Руне и Лоренцо Музетти. После Торонто 27-летний москвич может покинуть и топ-15, если не получится далеко продвинуться по турнирной сетке.
«В последнее время получше стали результаты, получше стала игра. То, что отрабатываем на тренировках, периодически стало получаться в матчах. В этом тоже есть плюс. Понятно, что все еще не так, как должно быть, но какой-то просвет есть. Запомнился последний матч на Уимблдоне с Алькарасом. Получилось хорошо выстоять психологически. Поэтому можно уже разбирать, в чем я хуже в плане тенниса, чтобы улучшаться. Не было никакой злости внутри, никакой агрессии. Получилось просто сконцентрироваться и играть», — сказал Рублев в интервью «Больше!».
В Вашингтоне Андрей уступил в первом же матче Лернеру Тьену. В Торонто россиянин не стал повторять эту ошибку, легко обыграв 122-ю ракетку мира Юго Гастона. Рублев лишь раз упустил нити игры, когда повел 3:0 в первом сете. В пятом гейме Гастон сделал брейк (3:2), но развить успех не получилось. После этого Андрей выиграл семь геймов подряд и без проблем довел дело до победы.
Плоские удары
Медведеву пришлось заметно тяжелее со 115-й ракеткой мира Далибором Сврчиной. В первой партии многолетний лидер нашего тенниса допускал огромное количество брака, особенно с форхенда: 23 невынужденные ошибки за партию. Спасало только то, что соперник был невысокого уровня и действовал еще слабее. Тем не менее чех сумел довести дело до тай-брейка, в котором класс Медведева все же сказался — 7:3.
Во втором сете также не обошлось без проблем: Сврчина дважды выходил вперед с брейком, и россиянину приходилось отыгрываться. К счастью, это ему удалось. А в 10-м гейме Даниил реализовал первый же матчбол на приеме. В Вашингтоне Даниил объяснял свою неудачную игру жарой.
«Жара — это тяжело для всех. И вообще, кстати, в Вашингтоне мы про это думали — сколько вообще видов спорта проводят вот в такую жару, где так задействуется кардио. И, в принципе, наверное, [таких] немного. То есть футболисты обычно не играют в такую жару. Вот сейчас был [клубный] чемпионат мира — они играли, а обычно они играют все-таки [в формате] осень-весна. Какие-то виды спорта — я уже даже не помню какие — нашли, но их действительно мало. А теннис, начиная, в принципе, с Австралии — там может быть всегда 35 градусов — и это тяжело, всем тяжело», — сказал Даниил в интервью «Больше!».
В Торонто же стоит отличная погода для тенниса.
«Почему-то много ошибался в матче с Сврчиной. Когда у меня что-то не получается на тренировках, начинаю действовать по-другому, более плоско. И мне это помогает найти точный удар. Но я так делаю обычно только на тренировках. А в этот раз вообще перестал в матче попадать справа. И решил: хорошо, попробуем по-другому. Это сработало. Я стал меньше промахиваться».
В следующем круге в соперниках у Даниила Алексей Попырин. Действующий чемпион «мастерса» в Торонто не без труда справился на старте с канадцем Николя Арсено (7:6, 6:3). С представителем Австралии Медведев встречался пять раз и уступил лишь в прошлом году на «мастерсе» в Париже, остальные матчи остались за российским теннисистом — в том числе последний в мае этого года в Риме.