«Русская тройка» взяла бодрый старт в Торонто! Без жары и нервов

«Жара — это тяжело для всех. И вообще, кстати, в Вашингтоне мы про это думали — сколько вообще видов спорта проводят вот в такую жару, где так задействуется кардио. И, в принципе, наверное, [таких] немного. То есть футболисты обычно не играют в такую жару. Вот сейчас был [клубный] чемпионат мира — они играли, а обычно они играют все-таки [в формате] осень-весна. Какие-то виды спорта — я уже даже не помню какие — нашли, но их действительно мало. А теннис, начиная, в принципе, с Австралии — там может быть всегда 35 градусов — и это тяжело, всем тяжело», — сказал Даниил в интервью «Больше!».