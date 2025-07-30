Мирра Андреева и Диана Шнайдер проиграли в первом круге «тысячника» в Монреале в паре

Матч продолжался 1 час 30 минут. За это время Андреева и Шнайдер выполнили одну подачу навылет, допустили одну двойную ошибку и реализовали два брейк-пойнта из восьми. На счету их соперниц два эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из шести.