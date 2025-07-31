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Мирра Андреева проиграла Кесслер в третьем круге в Монреале

Она проиграла 32-й ракетке мира Маккартни Кесслер со счетом 6:7 (5), 4:6. Во втором сете при счете 1:4 россиянка подвернула ногу и брала медицинский тайм-аут.

Источник: Спортс"

Американка, в свою очередь, второй раз в карьере вышла в четвертый круг тысячника. Также она во второй раз обыграла соперницу из топ-5. Ранее она победила Циньвэнь Чжэн в Лондоне.

За выход в четвертьфинал Кесслер сыграет с Мартой Костюк.

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