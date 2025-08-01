Волевая победа Рублёва в Торонто! Он впервые с февраля одолел на харде соперника из топ-50

После сложных стартовых геймов каждый стал быстрее и увереннее брать свои подачи. Но только до момента, пока Рублёв не стал подавать при счёте 5:6. Сонего буквально выцарапал себе два брейк-пойнта, а россиянин смог спасти лишь один из них. В ключевых розыгрышах Андрей наошибался с форхенда — того самого элемента, вокруг которого он в хорошие дни строит всю игру. В итоге у Лоренцо ушло 52 минуты на то, что закрыть стартовый сет в свою пользу (7:5).