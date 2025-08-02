Ига Швёнтек за 71 минуту разгромила Еву Лис и вышла в ⅛ финала «тысячника» в Монреале

В матче третьего круга Ига со счётом 6:2, 6:2 победила 69-й номер рейтинга 23-летнюю представительницу Германии Еву Лис.
Встреча Швёнтек с Лис продлилась 1 час 11 минут. В её рамках Ига два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Лис ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из одного заработанного.
Следующей соперницей Швёнтек в Монреале станет 19-я ракетка мира 22-летняя Клара Таусон из Дании.