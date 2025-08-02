Ига Швёнтек за 71 минуту разгромила Еву Лис и вышла в ⅛ финала «тысячника» в Монреале

Встреча Швёнтек с Лис продлилась 1 час 11 минут. В её рамках Ига два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Лис ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из одного заработанного.