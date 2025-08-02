Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Другие
Фигурное катание
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ига Швёнтек за 71 минуту разгромила Еву Лис и вышла в ⅛ финала «тысячника» в Монреале

Третья ракетка мира 24-летняя польская теннисистка Ига Швёнтек (второй посев) уверенно вышла в четвёртый круг турнира WTA-1000 в Монреале (Канада).

Источник: Getty Images

В матче третьего круга Ига со счётом 6:2, 6:2 победила 69-й номер рейтинга 23-летнюю представительницу Германии Еву Лис.

Встреча Швёнтек с Лис продлилась 1 час 11 минут. В её рамках Ига два раза подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести заработанных. На счету Лис ни одного эйса, три двойные ошибки и ни одного выигранного брейк-пойнта из одного заработанного.

Следующей соперницей Швёнтек в Монреале станет 19-я ракетка мира 22-летняя Клара Таусон из Дании.