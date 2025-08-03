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Гауфф не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Монреале

Гауфф проиграла Мбоко и не смогла выйти в четвертьфинал турнира в Монреале.

Источник: Reuters

МОСКВА, 3 авг — РИА Новости. Вторая ракетка мира американка Кори Гауфф проиграла канадке Виктории Мбоко в матче четвертого круга турнира категории WTA 1000 в Монреале, призовой фонд которого превышает 5,1 миллиона долларов.

Встреча завершилась поражением посеянной под первым номером Гауфф со счетом 1:6, 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 2 минуты.

Мбоко, занимающая 85-е место в мировом рейтинге, стала пятой самой молодой теннисисткой (18 лет 335 дней) в истории, обыгравшей первую ракетку соревнований на турнирах категории WTA 1000 с момента появления формата в 2009 году.

В четвертьфинале соперницей Мбоко станет испанка Джессика Боусас Манейро.