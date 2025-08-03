Начинал играть в гараже, отказался от учёбы ради тенниса. С кем сыграет Хачанов в Торонто

Кстати, родители Алекса сами играли в теннис, однако как раз на уровне университетов. Отец преуспел в этом немного больше, но своим главным мотиватором Михельсен называет маму. «Она учила меня, как играть, и я тренировался с ней почти каждый день до 15 или 16 лет. Моё самое раннее теннисное воспоминание — мне где-то четыре года, начался дождь, и я кричу на маму из-за того, что не могу играть». Алекс впервые взял ракетку в руки, когда ему было три, и бил бэкхенды в гараже. Кстати, бэкхенд является его любимым ударом, а хард — любимым покрытием. При этом любимым турниром Михельсен называет проходящий на траве Уимблдон, а любимым городом, где проводятся теннисные соревнования — Париж. Там, конечно, есть и «Мастерс» на харде в зале, но всё же в первую очередь Париж в теннисном мире ассоциируется с грунтовыми кортами «Ролан Гаррос».