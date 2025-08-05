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Янчук: в ближайшее время Медведев может потерять место в топ-20 мирового рейтинга

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о результатах российского теннисиста Даниила Медведева в текущем сезоне.

Источник: Чемпионат.com

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о результатах российского теннисиста Даниила Медведева в текущем сезоне. Игрок занимает 14-е место в мировом рейтинге.

«Медведев стал очень часто проигрывать на ранних стадиях. Многие соперники превосходят его по скорости, резкости, у него уже не получается вести затяжные розыгрыши так же эффективно, как это было раньше. Я думаю, что при такой игре он вполне в ближайшее время может потерять место в топ-20 мирового рейтинга», — сказал Янчук в интервью ТАСС.

На проходящем на этой неделе «Мастерсе» в Торонто (Канада) Даниил Медведев проиграл на стадии третьего круга. Он потерпел поражение от действующего чемпиона австралийца Алексея Попырина со счётом 7:5, 4:6, 4:6. Следующим турниром Медведева станет «Мастерс» в Цинциннати (США), который пройдёт с 5 по 18 августа.

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