Янчук: в ближайшее время Медведев может потерять место в топ-20 мирового рейтинга

«Медведев стал очень часто проигрывать на ранних стадиях. Многие соперники превосходят его по скорости, резкости, у него уже не получается вести затяжные розыгрыши так же эффективно, как это было раньше. Я думаю, что при такой игре он вполне в ближайшее время может потерять место в топ-20 мирового рейтинга», — сказал Янчук в интервью ТАСС.