«Публика была невероятной». Киз — об атмосфере на центральном корте в Монреале

«Это было замечательно. Сегодня публика была невероятной — каждый раз, когда смотрела на трибуны, мне казалось, что нет ни одного свободного места. У меня на этом корте всегда были положительные эмоции, я рада вернуться сюда и надеюсь, что на следующем круге публика будет такой же», — приводит слова Киз Ubitennis.