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«Стали медленнее и шероховатее». Тренер Синнера — о кортах в Цинциннати

Австралийский тренер Даррен Кэхилл, работающий в штабе первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, рассказал, как изменились корты на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

Источник: Чемпионат.com

Австралийский тренер Даррен Кэхилл, работающий в штабе первой ракетки мира итальянца Янника Синнера, рассказал, как изменились корты на турнире категории «Мастерс» в Цинциннати (США).

«Корты в Цинциннати стали медленнее и шероховатее, чем в прошлом году, хотя отскок мяча остаётся низким», — приводит слова Кэхилла Christian’s Court.

Напомним, 13 июля 2025 года Янник Синнер выиграл Уимблдон-2025, в финале победив испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4). Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне. Ранее стало известно, что Кэхилл продолжит работу с Синнером в 2026 году. Австралиец будет путешествовать меньше по собственной просьбе.