«Стали медленнее и шероховатее». Тренер Синнера — о кортах в Цинциннати

Напомним, 13 июля 2025 года Янник Синнер выиграл Уимблдон-2025, в финале победив испанца Карлоса Алькараса (4:6, 6:4, 6:4, 6:4). Титул на Уимблдоне стал 20-м в его карьере на профессиональном уровне. Ранее стало известно, что Кэхилл продолжит работу с Синнером в 2026 году. Австралиец будет путешествовать меньше по собственной просьбе.