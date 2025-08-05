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Алькарас: всё ещё живу с родителями в том же доме, что и всегда

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что по-прежнему живёт с родителями, несмотря на возможность приобрести собственное жильё.

Источник: Чемпионат.com

Пятикратный чемпион турниров «Большого шлема» 22-летний испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, что по-прежнему живёт с родителями, несмотря на возможность приобрести собственное жильё.

«Пока я всё ещё живу с родителями в том же доме, что и всегда. Так как я много путешествую, вижу их нечасто, поэтому, когда я дома, стараюсь проводить с ними как можно больше времени», — приводит слова Алькараса Financial Times.

Напомним, в этом сезоне Карлос Алькарас стал победителем пяти турниров. Он выиграл «Ролан Гаррос», «Мастерсы» в Монте-Карло и Риме, а также турниры ATP-500 в Роттердаме и Лондоне.