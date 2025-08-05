Фриц высказался о своём достижении после выхода в четвертьфинал всех девяти «Мастерсов»

Четвёртая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц прокомментировал своё редкое достижение в ATP-туре. После победы в четвёртом круге турнира категории ATP-1000 в Торонто (Канада) над чехом Иржи Легечкой он стал первым американцем, которому удалось дойти как минимум до четвертьфиналов на всех «Мастерсах», которые проходят с 2009 года.