«Привести её к первому месту в мире». Тренер Рыбакиной — о цели сотрудничества с Еленой

«В данный момент я в некотором роде исполняю роль проводника: я вошёл в её команду в феврале, без предварительной подготовки. Она примерно рассказала мне, что сделала. Попросил два года сотрудничества, потому что у меня свой метод работы. В первый год хотел бы сохранить статус-кво, возможно, закончить на шестом месте в рейтинге, а в следующем году хотел бы привести её к первому месту в мире. У неё есть весь необходимый потенциал», — приводит слова Сангвинетти Super Tennis.