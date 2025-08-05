Эмма Радукану начала сотрудничество с бывшим тренером Рафаэля Надаля

Отметим, что Франсиско Ройг работал с легендарным теннисистом Рафаэлем Надалем с 2005 года. В декабре 2022 года Надаль объявил о прекращении сотрудничества с тренером, заявив в социальных сетях: «Франсиско — отличный тренер, который очень хорошо разбирается в теннисе и очень помог мне становиться всё лучше и лучше. У меня к нему только слова благодарности, и я желаю ему всяческих успехов в его новом проекте».