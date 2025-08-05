Разгромом и отказом от игры обернулся матч Рыбакиной на престижном турнире

Встреча продлилась всего 53 минуты, причём второй сет занял лишь 17 минут — Костюк отказалась доигрывать матч при счёте 2:6.
Рыбакина вышла в полуфинал крупного турнира
По ходу встречи Рыбакина выглядела гораздо увереннее, допустив лишь одну двойную ошибку против трёх у Костюк. Казахстанка реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов, тогда как украинка не смогла воспользоваться своим единственным шансом на приёме (0/1).
С кем сыграет Рыбакина в полуфинале?
В полуфинале турнира Рыбакиной предстоит встреча с канадкой Викторией Мбоко (№ 85 WTA), которая сенсационно выбила из розыгрыша испанку Джессику Манейро (№ 51 WTA). Матч состоится 7 августа.
Призовой фонд турнира в Канаде с участием Рыбакиной
WTA 1000 в Монреале — один из крупнейших турниров женского тура. В этом году призовой фонд соревнований составляет 5 152 599 долларов. Для Рыбакиной это очередная возможность побороться за крупный титул и ценные рейтинговые очки.