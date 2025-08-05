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Разгромом и отказом от игры обернулся матч Рыбакиной на престижном турнире

В матче ¼ финала турнира категории WTA 1000 в Монреале (Канада) первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 12 WTA) в двух сетах обыграла украинку Марту Костюк (№ 28 WTA) — 6:1, 6:2, сообщают Vesti.kz.

Источник: Robert Prange/Getty Images

Встреча продлилась всего 53 минуты, причём второй сет занял лишь 17 минут — Костюк отказалась доигрывать матч при счёте 2:6.

Рыбакина вышла в полуфинал крупного турнира

По ходу встречи Рыбакина выглядела гораздо увереннее, допустив лишь одну двойную ошибку против трёх у Костюк. Казахстанка реализовала 3 из 10 брейк-пойнтов, тогда как украинка не смогла воспользоваться своим единственным шансом на приёме (0/1).

С кем сыграет Рыбакина в полуфинале?

В полуфинале турнира Рыбакиной предстоит встреча с канадкой Викторией Мбоко (№ 85 WTA), которая сенсационно выбила из розыгрыша испанку Джессику Манейро (№ 51 WTA). Матч состоится 7 августа.

Призовой фонд турнира в Канаде с участием Рыбакиной

WTA 1000 в Монреале — один из крупнейших турниров женского тура. В этом году призовой фонд соревнований составляет 5 152 599 долларов. Для Рыбакиной это очередная возможность побороться за крупный титул и ценные рейтинговые очки.