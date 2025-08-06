Рублев едет в Цинциннати в хорошем настроении. Мирра снялась с турнира

Андрей Рублев не смог защитить прошлогодний финал на «мастерсе» в Торонто, уступив второму «сеяному» Тейлору Фритцу. 27-летний москвич легко воспринял эту неудачу в четвертьфинале, заявив, что прибавляет от турнира к турниру и рассчитывает на очередной прорыв в Цинциннати. Правда, на американском супертурнире Рубло попал в одну четверть с Карлосом Алькарасом, который возвращается в тур спустя месяц. Пока в личных встречах испанец ведет у Андрея со счетом 3:1. А вот первая ракетка России Мирра Андреева пропустит женский «тысячник» и потеряет очки за прошлогодний четвертьфинал. Теперь для 18-летней теннисистки самое главное — восстановиться к US Open.
Претензии к мячам и покрытию
Рублев провел хороший турнир в Торонто, выиграв два упорных матча у Лоренцо Сонего и Алехандро Давидовича-Фокина. В обоих случаях пришлось отыгрывать дефицит в сет. Суммарно в двух этих матчах Андрей провел на корте пять часов и был заметно более уставшим, чем его соперник по четвертьфиналу. Фритц провел на один изматывающий поединок меньше, в двух сетах победив Роберто Карбальеса Баэну и Габриэля Диалло. Зато сыграв три тай-брейка с Иржи Легечкой.
Россиянин не смог дать такой же бой американцу, как теннисист из Чехии. Хотя шансы у него были. Из четырех брейк-пойнтов Рубло реализовал только один, а вот американец показал стопроцентную статистику — 2/2.
«Тейлор — один из лучших игроков тура, — отметил на пресс-конференции Рублев. — У него замечательные результаты. Недавно он вышел в полуфинал Уимблдона, где провел отличный матч против Алькараса. Теперь он вышел в полуфинал на следующем же “мастерсе”. В целом Фритц провел много тяжелых матчей против топ-игроков, и многих из них он обыграл. Плюс на этом корте тяжело принимать его подачу. И в игре здесь вообще нет тенниса. Что я имею в виду? Слишком быстрое покрытие. Но я не буду жаловаться, мы все в одних условиях».
По мнению Фритца, речь скорее идет о новых мячах, к которым сложно приспособиться. «Мне кажется, сейчас мячи гораздо больше влияют на игру, чем покрытие, в плане того, насколько быстро и тяжело играть. Эти мячи неплохие, но их тяжелее контролировать, они “живее”. И когда такие мячи сочетаются с быстрым кортом, то всем становится тяжело играть. Что касается кортов, то я не помню, чтобы они в Торонто были когда-либо такими быстрыми. Но в Цинциннати последние несколько лет они настолько молниеносные, что там невозможно играть в теннис», — подчеркнул на пресс-конференции Фритц.
27-летний американец в седьмой раз в карьере вышел в полуфинал «мастерса», где сыграет с соотечественником Беном Шелтоном. Рублев же уже настраивается на борьбу в Цинциннати. Свое выступление там Андрей начнет в субботу, 9 августа. «Я чувствую себя все лучше и лучше. Мне кажется, я иду в нужном направлении. Мне просто надо продолжать в том же духе. Надеюсь, что смогу здорово выступить в Цинциннати».
Потери топов
В прошлом году Андрей дошел до четвертьфинала американского «тысячника», победив Чжан Чжичжэня и Брэндона Накашиму. В этот раз соперники у девятого «сеяного» могут быть посерьезнее. Скорее всего, Рубло стартует матчем против Лернера Тьена, которому он недавно без шансов проиграл в Вашингтоне, а в случае успеха его ждет очередная дуэль с Алексеем Попыриным (австралиец год назад не позволил россиянину взять третий «мастерс» в карьере). Фаворитом же четверти Андрея является Алькарас, который начнет турнир с Маттиа Беллуччи или Дамиром Джумхуром.
Даниил Медведев (12-й «сеяный») в первом матче встретится с Адамом Уолтером или квалифаером, Карен Хачанов (14-й) — с Себастьяном Офнером или также с квалифаером. Роман Сафиуллин начнет «мастерс» матчем против Алехандро Табило и в случае победы над представителем Чили во втором круге может встретиться с седьмым номером Хольгером Руне.
Действующий чемпион Янник Синнер во втором круге сыграет с Витом Копршивой или квалифаером. А вот Новак Джокович и Джек Дрэйпер (травма руки) пропускают очередной крупный турнир, целенаправленно готовясь к US Open. Также из героев тура в Цинциннати не будет Александра Бублика, Ника Кирьоса, Григора Димитрова, Хуберка Хуркача и Маттео Берреттини.
У женщин не такие серьезные потери, однако в среду, 6 августа, стало известно, что турнир пропустит Мирра Андреева. Ранее пятая ракетка мира повредила лодыжку во встрече третьего круга турнира в Монреале против американки Маккартни Кесслер. За Цинциннати у нее «сгорит» 215 очков. Без Андреевой в основной сетке «тысячника» будет как минимум девять россиянок (самый высокий номер «посева» у Людмилы Самсоновой — 13-й).
Тимур Ганеев