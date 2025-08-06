Рублев едет в Цинциннати в хорошем настроении. Мирра снялась с турнира

«Тейлор — один из лучших игроков тура, — отметил на пресс-конференции Рублев. — У него замечательные результаты. Недавно он вышел в полуфинал Уимблдона, где провел отличный матч против Алькараса. Теперь он вышел в полуфинал на следующем же “мастерсе”. В целом Фритц провел много тяжелых матчей против топ-игроков, и многих из них он обыграл. Плюс на этом корте тяжело принимать его подачу. И в игре здесь вообще нет тенниса. Что я имею в виду? Слишком быстрое покрытие. Но я не буду жаловаться, мы все в одних условиях».