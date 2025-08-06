Рыбакина может сыграть против Путинцевой на старте турнира в США

Путинцева (46-я ракетка мира) начнёт выступление с первого круга — её соперницей станет мексиканка Рената Сарасуа (68-я). В случае победы Юлия выйдет на Елену Рыбакину (№ 12), которая получила освобождение от первого круга.
Таким образом, казахстанское дерби может состояться уже во втором раунде престижного турнира в США.
Отметим, что на данный момент первая ракетка Казахстана — Рыбакина — продолжает своё выступление на турнире серии WTA-1000 в Монреале (Канада). Она уже дошла до полуфинала.
Соперницей 25-летней теннисистки станет молодая канадка Виктория Мбоко (№ 85 WTA), которой всего 18 лет. В ¼-й она сенсационно выбила из розыгрыша испанку Джессику Манейро (№ 51 WTA).