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Рыбакина может сыграть против Путинцевой на старте турнира в США

В Цинциннати (США) состоялась жеребьёвка хардового турнира серии WTA-1000, где выступят казахстанки Елена Рыбакина и Юлия Путинцева, передают Vesti.kz.

Источник: КТФ

Путинцева (46-я ракетка мира) начнёт выступление с первого круга — её соперницей станет мексиканка Рената Сарасуа (68-я). В случае победы Юлия выйдет на Елену Рыбакину (№ 12), которая получила освобождение от первого круга.

Таким образом, казахстанское дерби может состояться уже во втором раунде престижного турнира в США.

Отметим, что на данный момент первая ракетка Казахстана — Рыбакина — продолжает своё выступление на турнире серии WTA-1000 в Монреале (Канада). Она уже дошла до полуфинала.

Соперницей 25-летней теннисистки станет молодая канадка Виктория Мбоко (№ 85 WTA), которой всего 18 лет. В ¼-й она сенсационно выбила из розыгрыша испанку Джессику Манейро (№ 51 WTA).