Рыбакина проиграла 85-й ракетке мира Мбоко

Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу 85-й ракетки мира. Рыбакина располагается на 12-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 2 часа 46 минут.