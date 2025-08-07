Рыбакина проиграла 85-й ракетке мира Мбоко

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Представительница Казахстана Елена Рыбакина уступила канадке Виктории Мбоко в полуфинале теннисного турнира категории WTA 1000 в Монреале, призовой фонд которого превышает 5,1 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 1:6, 7:5, 7:6 (7:4) в пользу 85-й ракетки мира. Рыбакина располагается на 12-й строчке в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Теннисистки провели на корте 2 часа 46 минут.
Мбоко впервые вышла в финал турнира WTA. Соперницей 18-летней канадки станет бывшая первая ракетка мира японка Наоми Осака (49-е место рейтинга WTA), обыгравшая в полуфинале датчанку Клару Таусон (19) со счетом 6:2, 7:6 (9:7).