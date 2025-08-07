Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

US Open выплатит рекордные призовые в истории тенниса

Сумма призовых US Open в 2025 году составит $90 млн.

Источник: AP 2024

Общий призовой фонд US Open в 2025 году установит рекорд для теннисного турнира. Об этом сообщается на сайте Открытого чемпионата США.

Сумма призовых US Open составит $90 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по $5 млн, финалисты — по $3,6 млн.

Ранее рекордом для теннисного турнира был призовой фонд Открытого чемпионата США в 2024 году, который составил $75 млн.

Близкий к этому показатель был также у турнира Уимблдон 2025 года, в котором призовой фонд составил более $70 млн.

Открытый чемпионат США пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются итальянец Янник Синнер и белорусская теннисистка Арина Соболенко.

Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.
Читать дальше