US Open выплатит рекордные призовые в истории тенниса

Общий призовой фонд US Open в 2025 году установит рекорд для теннисного турнира. Об этом сообщается на сайте Открытого чемпионата США.
Сумма призовых US Open составит $90 млн. Победители в мужском и женском одиночных разрядах получат по $5 млн, финалисты — по $3,6 млн.
Ранее рекордом для теннисного турнира был призовой фонд Открытого чемпионата США в 2024 году, который составил $75 млн.
Близкий к этому показатель был также у турнира Уимблдон 2025 года, в котором призовой фонд составил более $70 млн.
Открытый чемпионат США пройдет с 24 августа по 7 сентября. Действующими победителями турнира в одиночных разрядах являются итальянец Янник Синнер и белорусская теннисистка Арина Соболенко.
Узнать больше по теме
Биография Янника Синнера: карьера и личная жизнь теннисиста
Итальянский теннисист сегодня является лучшим в мире и регулярно выигрывает крупные международные турниры. После «US Open» 2023 года только Синнер и Алькарас становились победителями турниров «Большого шлема». Биография Янника уже сейчас выглядит мощнее, чем у многих опытных спортсменов.Читать дальше