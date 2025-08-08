Александрова опустилась на позицию в чемпионской гонке WTA

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 11-й на 12-ю позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.
На прошлой неделе Александрова дошла до второго круга турнира категории WTA 1000 в Монреале, где уступила 304-й ракетке мира китаянке Чжу Линь. Победительница «тысячника» в Канаде Виктория Мбоко взлетела на 66 строчек и стала 24-й.
Лидирует в гонке по-прежнему белоруска Арина Соболенко, уже обеспечившая себе участие в итоговом турнире.
Чемпионская гонка WTA, версия от 8 августа:
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7395 очков;
2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 6103;
3 (3). Кори Гауфф (США) — 4729;
4 (4). Мэдисон Киз (США) — 4320;
5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4059;
6 (6). Аманда Анисимова (США) — 3573;
7 (7). Джессика Пегула (США) — 3366;
8 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3121;
9 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 2746;
10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 2586;
12 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2251…
15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 1899…
23 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1442;
24 (90). Виктория Мбоко (Канада) — 1430…
32 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1104…
35 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 1057…
42 (43). Анна Калинская (Россия) — 957…
46 (40). Анастасия Потапова (Россия) — 908.