Александрова опустилась на позицию в чемпионской гонке WTA

Александрова опустилась с 11-й на 12-ю позицию в чемпионской гонке WTA.

Источник: Reuters

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова опустилась с 11-й на 12-ю позицию в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на сайте организации.

На прошлой неделе Александрова дошла до второго круга турнира категории WTA 1000 в Монреале, где уступила 304-й ракетке мира китаянке Чжу Линь. Победительница «тысячника» в Канаде Виктория Мбоко взлетела на 66 строчек и стала 24-й.

Лидирует в гонке по-прежнему белоруска Арина Соболенко, уже обеспечившая себе участие в итоговом турнире.

Чемпионская гонка WTA, версия от 8 августа:

1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 7395 очков;

2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 6103;

3 (3). Кори Гауфф (США) — 4729;

4 (4). Мэдисон Киз (США) — 4320;

5 (5). Мирра Андреева (Россия) — 4059;

6 (6). Аманда Анисимова (США) — 3573;

7 (7). Джессика Пегула (США) — 3366;

8 (9). Елена Рыбакина (Казахстан) — 3121;

9 (8). Жасмин Паолини (Италия) — 2746;

10 (10). Элина Свитолина (Украина) — 2586;

12 (11). Екатерина Александрова (Россия) — 2251…

15 (15). Людмила Самсонова (Россия) — 1899…

23 (21). Диана Шнайдер (Россия) — 1442;

24 (90). Виктория Мбоко (Канада) — 1430…

32 (27). Анастасия Павлюченкова (Россия) — 1104…

35 (33). Вероника Кудерметова (Россия) — 1057…

42 (43). Анна Калинская (Россия) — 957…

46 (40). Анастасия Потапова (Россия) — 908.

