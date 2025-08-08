Пресс-служба ATP обратилась к Карену Хачанову по итогам «Мастерса» в Торонто

По итогам турнира в Торонто Хачанов поднимется на четыре места и станет 12-й ракеткой мира. Напомним, в последний раз Хачанов выходил в финал «Мастерса» более шести лет назад. Тогда Карен выиграл хардовые соревнования в Париже, одолев серба Новака Джоковича.