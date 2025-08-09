Даниил Медведев — о неудачах в 2025 году: могу назвать 10 причин и не знаю, какая главная

«В теннисе с этим очень сложно, потому что я могу назвать 10 причин и не знаю, какая из них главная. Что бы мы ни делали, мы просто стараемся совершенствоваться. Поэтому мы сели с командой и начали думать: где мы можем улучшить ситуацию? Что мы можем изменить? Мы обсудили некоторые детали, и я постараюсь это реализовать.



Сейчас самая захватывающая часть сезона, хард будет до следующего сезона в Майами. Поэтому я постараюсь выложиться по полной и насладиться этим. Это возможность, и я хочу воспринимать её как вызов, чтобы попытаться повысить свой уровень на крупных турнирах, двигаться шаг за шагом», — приводит слова Медведева пресс-служба ATP.