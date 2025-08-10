Ричмонд
Шнайдер уступила 98-й ракетке мира во втором круге турнира в Цинциннати

Шнайдер проиграла китаянке Юань Юэ во втором круге турнира в Цинциннати.

Источник: Daniel Pockett/Getty Images

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россиянка Диана Шнайдер проиграла китаянке Юань Юэ во втором круге теннисного турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 5,1 миллиона долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 1:6, 6:3 в пользу китаянки, которая располагается на 98-й строчке мирового рейтинга. Шнайдер является 20-й ракеткой мира. Теннисистки провели на корте 1 час 53 минуты.

В третьем круге Юань Юэ сыграет с румынкой Сораной Кырстей (136-я ракетка мира).

