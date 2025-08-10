Ричмонд
Россиянка Калинская вышла в третий раунд турнира в Цинциннати

Анна Калинская пробилась в третий круг турнира категории WTA 1000 в Цинциннати.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Россиянка Анна Калинская пробилась в третий круг теннисного турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 5,1 миллиона долларов.

В матче второго раунда Калинская, которая является 28-й ракеткой турнира, обыграла американку Пейтон Стирнс (53-я ракетка мира) со счетом 7:6 (7:4), 4:6, 6:1. Спортсменки провели на корте 2 часа 35 минут.

В третьем круге Калинская сыграет против американки Аманды Анисимовой, которая посеяна под пятым номером.