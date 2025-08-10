Соболенко вышла в третий круг турнира в Цинциннати

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в третий раунд теннисного турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 5,1 миллиона долларов.
В матче второго круга Соболенко обыграла представительницу Чехии Маркету Вондроушову (59-я ракетка мира) со счетом 7:5, 6:1. Спортсменки провели на корте 1 час 32 минуты.
В третьем раунде Соболенко, которая является действующей победительницей турнира, сыграет против представительницы Великобритании Эммы Радукану (30-й номер посева).
Узнать больше по теме
Биография Арины Соболенко: карьера и личная жизнь теннисистки
Белорусская теннисистка — один из ярких примеров того, что на постсоветском пространстве в виде спорта могут преуспевать не только представители России. Сегодня именно Арина является сильнейшим представителем в виде спорта в странах СНГ. А ее история наглядно показывает, что за таким успехом стоит тяжелый путь.Читать дальше