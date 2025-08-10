Муратоглу рассказал, почему Уильямс не праздновала победу на «Ролан Гаррос» над Шараповой

После церемонии награждения она подошла ко мне со словами: «Пошли на заминку». Мы пошли в фитнес-зал, и через пять минут она посмотрела на меня и сказала: «Теперь нам нужно выиграть Уимблдон». Вот таково мышление чемпиона. Как только они чего-то добились, они тут же думают о новой цели", — приводит слова Муратоглу Sportkeeda.