Медведев провалил серию турниров перед US Open. Не выдержал дикой жары в Цинциннати

«Играть на уровне первой пятерки — это под силу единицам. Глядя сейчас на то, как играет Медведев, если брать его пример, — он не готов, наверное, болтаться даже на уровне двадцатки, — прокомментировал идею завершения Даниилом карьеры олимпийский чемпион Евгений Кафельников в интервью “Чемпионату”. — Не готов как человек, который находился на первой позиции, выиграл турнир “Большого шлема”, заработал огромное количество денег. Кто знает, каким будет следующий год. Я просто смысла не вижу играть до 40 лет и спускать в одно место свой имидж, заработанный трудом, своими результатами. Поэтому я и говорю, что играть до 40 — это не всегда хорошо. Всему свое время. Нужно уйти, когда твое время пришло, когда ты сам понимаешь. Но у каждого есть своя индивидуальность и свое видение».