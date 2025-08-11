Медведев провалил серию турниров перед US Open. Не выдержал дикой жары в Цинциннати

Турнир ATP 1000 Cincinnati Open. Второй круг
Адам Уолтон (Австралия) — Даниил Медведев (Россия, 12) — 6:7 (0:7), 6:4, 6:1
Карен Хачанов (Россия, 14) — Валентин Ройе (Франция) — 6:4, 7:6 (8:6)
Андрей Рублев (Россия, 9) — Лернер Тин (США) — 7:6 (7:4), 6:3
Многолетний лидер российского тенниса Даниил Медведев продолжил серию неудач на крупных турнирах нынешнего сезона, не сумев выиграть на «мастерсе» в Цинциннати (США) ни одного матча. В условиях суровой жары и влажности Огайо 29-летний уроженец Москвы уступил в трех сетах 85-му номеру мирового рейтинга Адаму Уолтону из Австралии. По ходу матча наш спортсмен пытался привести себя в чувство, прикладывая к голове полотенце со льдом и даже пытаясь нырнуть в холодильник с напитками. Однако эти меры не помогли россиянину. В концовке матча он выглядел совершенно измотанным и завершил подготовку к US Open на печальной ноте. На любимом американском харде нынешним летом ему совершенно нечем похвастаться, что делает перспективы выступления в Нью-Йорке крайне тревожными.
Зачем спускать в одно место свой имидж?
Давно известно, что Даниил плохо переносит жару и духоту, а тут на неблагоприятные погодные условия наложилась еще и отвратительная форма нашего соотечественника. После долгожданного финала на турнире в Галле Медведев имеет отрицательный баланс побед и поражений (3−4), что плохо даже для игрока из первой двадцатки рейтинга, не говоря уже о бывшей первой ракетке мира. В нынешнем сезоне звездный россиянин собирает печальную коллекцию из поражений от игроков, не входящих в топ-50. К сожалению, она пополнилась и в Цинциннати. 26-летний уроженец Брисбена Адам Уолтон стал девятым ноунеймом в 2025 году, который огорчил некогда грозного Осьминога. И, надо сказать, огорчил совершенно по делу, поскольку не самая теннисная погода Огайо одинакова для всех.
Единственное, чем порадовал Медведев в этом матче, — это более-менее стабильная подача. На счету Даниила 18 эйсов. Однако покрытие на Cincinnati Open в этом году не слишком быстрое, так что этот компонент не стал определяющим. Россиянин сумел отыграть брейк австралийца в первом сете и потом разгромить соперника на тай-брейке. Но в концовке второй партии Уолтон здорово прибавил и взял подачу Медведева в самый нужный момент. А в третьей партии игра нашего теннисиста полностью развалилась, на фоне усталости он уступил пять геймов подряд игроку, который ранее никогда не побеждал топов. В итоге Даниил вылетел в Цинциннати в первом же матче второй год подряд и дал новый повод для рассуждений о своем кризисе.
«Играть на уровне первой пятерки — это под силу единицам. Глядя сейчас на то, как играет Медведев, если брать его пример, — он не готов, наверное, болтаться даже на уровне двадцатки, — прокомментировал идею завершения Даниилом карьеры олимпийский чемпион Евгений Кафельников в интервью “Чемпионату”. — Не готов как человек, который находился на первой позиции, выиграл турнир “Большого шлема”, заработал огромное количество денег. Кто знает, каким будет следующий год. Я просто смысла не вижу играть до 40 лет и спускать в одно место свой имидж, заработанный трудом, своими результатами. Поэтому я и говорю, что играть до 40 — это не всегда хорошо. Всему свое время. Нужно уйти, когда твое время пришло, когда ты сам понимаешь. Но у каждого есть своя индивидуальность и свое видение».
Рубеж Хачанова
Как ни странно, нынешняя неудача пока не слишком ударила по рейтинговым позициям Медведева. Из-за того, что Андрей Рублев не сумел защитить очки за прошлогодний финал канадского «мастерса», Даниил опередил в онлайн-рейтинге своего товарища и формально является второй ракеткой России. Хотя по факту у него сейчас самые слабые результаты из игроков «русской тройки». У Рублева еще есть шанс вернуть стасус-кво на этой неделе, ведь Андрей успешно стартовал в Цинциннати, одолев малоизвестного американца Лернера Тина. Следующим соперником рыжеволосого россиянина станет Алексей Попырин, представитель Австралии русского происхождения.
Карен Хачанов после своих подвигов на турнире ATP-1000 в Торонто тоже успешно начал выступления в жарком Огайо, разобравшись в двух сетах с упорным французским квалифаером Валентином Ройе. Эта победа стала для Карена 200-й в карьере на быстром покрытии. По подсчетам сайта tennis.com, Хачанов всего лишь десятый игрок, родившийся после 1990 года, который достиг этого рубежа. Лидирует в этом рейтинге болгарин Григор Димитров (318 побед), Даниил Медведев (309) — на втором месте, а Андрей Рублев (253) — на пятом. Хачанов, который в данный момент демонстрирует самый стабильный теннис из всей «русской тройки», в третьем круге Cincinnati Open встретится с американцем Дженсоном Бруксби.
Что касается Медведева, то он теперь должен готовиться к выставочному микст-турниру, который пройдет
Пока не видно, за счет чего Даниил собирается выбираться из ямы, в которой оказался. Но, возможно, у него есть какой-то план, как спасти нынешний сезон без засовывания головы в холодильник, брошенных на корте сумок и прочих неспортивных фокусов.
Автор: Олег Шамонаев