Медведев засунул голову в морозильную камеру во время матча в Цинциннати

Теннисист Медведев сунул голову в морозильную камеру во время матча в Цинциннати.

Источник: Reuters

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев засунул голову в морозильную камеру во время матча турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати против австралийца Адама Уолтона.

Источник: Кадр из трансляции

Медведев уступил Уолтону в матче в торого круга со счетом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.

Во время третьего сета россиянин засунул голову в морозильную камеру. Также по ходу игры Медведев прикладывал полотенце к голове для охлаждения.

Медведев потерпел пятое поражение в последних восьми матчах.

