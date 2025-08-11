Медведев засунул голову в морозильную камеру во время матча в Цинциннати

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российский теннисист Даниил Медведев засунул голову в морозильную камеру во время матча турнира серии «Мастерс» в американском Цинциннати против австралийца Адама Уолтона.
Медведев уступил Уолтону в матче в торого круга со счетом 7:6 (7:0), 4:6, 1:6.
Во время третьего сета россиянин засунул голову в морозильную камеру. Также по ходу игры Медведев прикладывал полотенце к голове для охлаждения.
Медведев потерпел пятое поражение в последних восьми матчах.
