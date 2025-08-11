Российская теннисистка вышла в четвертый круг турнира в Цинциннати

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Австралии Майю Джойнт в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 5,1 млн долларов.
Встреча завершилась победой Александровой (12-й номер посева) со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.
В четвертом раунде Александрова встретится с победительницей в паре Анна Калинская (Россия, 28-й номер посева) — Аманда Анисимова (США, 5).