Российская теннисистка вышла в четвертый круг турнира в Цинциннати

Российская теннисистка Александрова вышла в четвертый круг турнира в Цинциннати.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Российская теннисистка Екатерина Александрова обыграла представительницу Австралии Майю Джойнт в матче третьего круга турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 5,1 млн долларов.

Встреча завершилась победой Александровой (12-й номер посева) со счетом 6:4, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 15 минут.

В четвертом раунде Александрова встретится с победительницей в паре Анна Калинская (Россия, 28-й номер посева) — Аманда Анисимова (США, 5).