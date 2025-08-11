Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Анастасия Потапова и Ольга Данилович проиграли в первом круге парного разряда в Цинциннати

Российская теннисистка Анастасия Потапова и сербка Ольга Данилович не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира WTA-1000 в американском Цинциннати, уступив в стартовом матче турнира итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Источник: Чемпионат.com

Российская теннисистка Анастасия Потапова и сербка Ольга Данилович не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира WTA-1000 в американском Цинциннати, уступив в стартовом матче турнира итальянской паре Сара Эррани/Жасмин Паолини со счётом 3:6, 6:7 (4:7).

Теннисистки провели на корте 1 час 28 минут. За время матча Эррани и Паолини выполнили одну подачу навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также реализовали два брейк-пойнта из восьми. Данилович/Потапова подали за матч два эйса, допустили две двойные ошибки и смогли реализовать один брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге парного турнира в Цинциннати Жасмин Паолини и Сара Эррани сыграют с датско-польским дуэтом Клара Таусон/Магда Линетт.