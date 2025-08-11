Ричмонд
Французскому теннисисту стало плохо на «Мастерсе» в Цинциннати из-за жары

Риндеркнеш снялся с матча в Цинциннати из-за проблем со здоровьем на фоне жары.

Источник: Спорт РИА Новости

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Французский теннисист Артур Риндеркнеш не смог продолжить матч третьего круга «Мастерса» в Цинциннати против канадца Феликса Оже-Альяссима из-за ухудшения самочувствия в условиях аномальной жары.

Инцидент произошел во втором сете при счете 7:6 (7:4), 4:2 в пользу Оже-Альяссима. Риндеркнеш почувствовал себя плохо, лег на корт, прикрыв лицо полотенцем, и с трудом дышал. В итоге он снялся с соревнований. На момент матча температура воздуха в Цинциннати достигала +32 при высокой влажности.

Риндеркнешу 30 лет. Француз занимает 70-ю строчку в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Оже-Альяссим (23-й номер посева) в четвертом раунде сыграет с победителем матча Стефанос Циципас (Греция, 25) — Бенжамен Бонзи (Франция).