Французскому теннисисту стало плохо на «Мастерсе» в Цинциннати из-за жары

Инцидент произошел во втором сете при счете 7:6 (7:4), 4:2 в пользу Оже-Альяссима. Риндеркнеш почувствовал себя плохо, лег на корт, прикрыв лицо полотенцем, и с трудом дышал. В итоге он снялся с соревнований. На момент матча температура воздуха в Цинциннати достигала +32 при высокой влажности.