Рыбакина на камбэке отменила сенсацию на преcтижном турнире в США

На этой стадии ей противостояла бельгийка Элизе Мертенс (№ 22). Поединок продолжался 2 часа 14 минут и завершился со счётом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу казахстанской теннисистки.
Обе спортсменки провели равный матч по числу эйсов — по 11 на счету каждой. Однако по двойным ошибкам перевес оказался за Рыбакиной — 10 против 2 у соперницы.
В решающей партии Елена проявила характер, сумев переломить игру на финише и оформить выход в следующую стадию. Там её ждёт серьёзное испытание — встреча с шестой ракеткой мира, американкой Мэдисон Киз.
Напомним, своё выступление Елена начала со второго круга, где встретилась с 70-й ракеткой мира, мексиканкой Ренатой Сарасуа. Накануне Сарасуа в первом раунде выбила из борьбы другую казахстанскую теннисистку — Юлию Путинцеву (№ 46).
Рыбакина взяла реванш за соотечественницу, выиграв мексиканку 4:6, 6:0, 7:5.