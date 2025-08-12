Ричмонд
Рыбакина на камбэке отменила сенсацию на преcтижном турнире в США

Первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина (№ 10 WTA) сыграла в третьем круге турнира серии WTA 1000 в Цинциннати (США), передают Vesti.kz.

Источник: Соцсети

На этой стадии ей противостояла бельгийка Элизе Мертенс (№ 22). Поединок продолжался 2 часа 14 минут и завершился со счётом 4:6, 6:3, 7:5 в пользу казахстанской теннисистки.

Обе спортсменки провели равный матч по числу эйсов — по 11 на счету каждой. Однако по двойным ошибкам перевес оказался за Рыбакиной — 10 против 2 у соперницы.

В решающей партии Елена проявила характер, сумев переломить игру на финише и оформить выход в следующую стадию. Там её ждёт серьёзное испытание — встреча с шестой ракеткой мира, американкой Мэдисон Киз.

Напомним, своё выступление Елена начала со второго круга, где встретилась с 70-й ракеткой мира, мексиканкой Ренатой Сарасуа. Накануне Сарасуа в первом раунде выбила из борьбы другую казахстанскую теннисистку — Юлию Путинцеву (№ 46).

Рыбакина взяла реванш за соотечественницу, выиграв мексиканку 4:6, 6:0, 7:5.