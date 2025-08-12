Радукану пожаловалась судье на плачущего ребенка во время матча с Соболенко

Плач ребенка отвлекал британку во время подачи в решающем сете и она сказала судье на вышке, что это продолжается уже 10 минут.
«Это ребенок. Вы хотите, чтобы я выгнала ребенка со стадиона?» — ответила судья.
Радукану пожала плечами, но несколько зрителей в этот момент крикнули «да» и теннисистка дала понять, что согласна с ними и улыбнулась.
«Я могу вызвать (службу безопасности), но сейчас нам нужно продолжать», — отреагировала арбитр.
Встреча, которая шла больше 3 часов, завершилась победой Соболенко со счетом 7:6 (7:3), 4:6, 7:6 (7:5).
