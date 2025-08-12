Ричмонд
«Меня за это оштрафовали на $ 150 тыс.». Опелка пожаловался на соперника в Цинциннати

73-я ракетка мира американский теннисист Райлли Опелка пожаловался судье на вышке на частые туалетные перерывы аргентинца Франсиско Комесаньи в матче третьего круга хардового турнира серии «Мастерс» в Цинциннати (США).

Источник: Чемпионат.com

«Сколько ещё перерывов будет у этого парня, в прошлый раз, когда у меня был такая длительная пауза, меня оштрафовали на $ 150 тыс.», — сказал Опелка судье после второго сета, выигранного Комесаньей со счётом 6:4.

В первом сете победу на тай-брейке одержал американский теннисист — 7:6 (7:4). Победитель этой встречи в ⅛ финала Цинциннати сыграет с сильнейшим в матче Андрей Рублёв (Россия) — Алексей Попырин (Австралия).