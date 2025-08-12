Ястремская снялась с турнира в Цинциннати

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Украинская теннисистка Даяна Ястремская снялась с матча третьего круга турнира категории WTA 1000 в Цинциннати (США) против второй ракетки мира американки Кори Гауфф из-за болезни, сообщается на странице соревнования в социальной сети X.
Посеянная на турнире под вторым номером Гауфф без борьбы вышла в четвертый раунд, где встретится с победительницей матча Лючия Бронцетти (Италия) — Елена Остапенко (Латвия, 23-й номер посева). Ястремская, являющаяся 31-й ракеткой мира, была посеяна на турнире под 32-м номером.
Ранее на турнире в Цинциннати некоторые теннисисты испытывали проблемы со здоровьем из-за жары при высокой влажности.