Ястремская снялась с турнира в Цинциннати

Посеянная на турнире под вторым номером Гауфф без борьбы вышла в четвертый раунд, где встретится с победительницей матча Лючия Бронцетти (Италия) — Елена Остапенко (Латвия, 23-й номер посева). Ястремская, являющаяся 31-й ракеткой мира, была посеяна на турнире под 32-м номером.