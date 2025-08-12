Райлли Опелка проиграл Комесанье в третьем круге «Мастерса» в Цинциннати

Встреча продолжалась 2 часа 56 минут. Опелка выполнил 27 подач навылет, допустил 10 двойных ошибок и реализовал два брейк-пойнта из пяти заработанных. Комесанья подал 15 эйсов, допустил шесть двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 13.