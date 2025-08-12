Жасмин Паолини вышла в ⅛ финала Цинциннати, обыграв американку Эшлин Крюгер

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Паолини выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Крюгер сделала три эйса, допустила 10 двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.