Жасмин Паолини вышла в ⅛ финала Цинциннати, обыграв американку Эшлин Крюгер

Источник: Чемпионат.com

Девятая ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини вышла в четвёртый круг «тысячника» в американском Цинциннати. В матче третьего раунда она в двух сетах обыграла американку Эшлин Крюгер, занимающую 35-ю строчку рейтинга WTA — 7:6 (7:2), 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 38 минут. Паолини выполнила одну подачу навылет, не допустила ни одной двойной ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 10 заработанных. Крюгер сделала три эйса, допустила 10 двойные ошибки и реализовала два брейк-пойнта из четырёх.

В ⅛ финала турнира в Цинциннати Паолини встретится с чемпионкой Уимблдона-2024 Барборой Крейчиковой из Чехии.