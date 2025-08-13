Теннисиста дисквалифицировали за принятие душа в перерыве матча

В матче второго круга на «челленджере» в Греции 358-я ракетка мира встречался с итальянцем Пьетро Феллином. Немец выиграл первый сет со счетом 7:5, а в перерыве пошел в туалет, чтобы принять душ, прежде чем вернуться на корт.
Вернувшись на корт, 26-летний теннисист с удивлением узнал, что его дисквалифицировали.
Как пишет The Tennis Gazette, игрокам запрещено принимать душ во время матчей, за исключением матчей из пяти сетов на турнирах «Большого шлема». Правило ввели, чтобы снизить риск того, что игроки смогут использовать допинг во время матчей.
Розенкранц утверждал, что ему не сообщили об этом правиле, и заявил, что принимал душ всего 10 секунд. Однако решение было не изменить и Феллин вышел в следующий раунд.