Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Теннисиста дисквалифицировали за принятие душа в перерыве матча

По необычной причине был дисквалифицирован немецкий теннисист Матс Розенкранц.

Источник: Getty Images

В матче второго круга на «челленджере» в Греции 358-я ракетка мира встречался с итальянцем Пьетро Феллином. Немец выиграл первый сет со счетом 7:5, а в перерыве пошел в туалет, чтобы принять душ, прежде чем вернуться на корт.

Вернувшись на корт, 26-летний теннисист с удивлением узнал, что его дисквалифицировали.

Как пишет The Tennis Gazette, игрокам запрещено принимать душ во время матчей, за исключением матчей из пяти сетов на турнирах «Большого шлема». Правило ввели, чтобы снизить риск того, что игроки смогут использовать допинг во время матчей.

Розенкранц утверждал, что ему не сообщили об этом правиле, и заявил, что принимал душ всего 10 секунд. Однако решение было не изменить и Феллин вышел в следующий раунд.