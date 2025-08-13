Теннисиста дисквалифицировали за принятие душа в перерыве матча

В матче второго круга на «челленджере» в Греции 358-я ракетка мира встречался с итальянцем Пьетро Феллином. Немец выиграл первый сет со счетом 7:5, а в перерыве пошел в туалет, чтобы принять душ, прежде чем вернуться на корт.