Уильямс в 45 лет выступит на US Open

Уильямс, помимо двух побед на US Open, пять раз выигрывала Уимблдон. Также она 14 раз выигрывала турнир Большого шлема в парном разряде. Четырежды (1 раз в одиночном разряде, 3 раза — в парном) американка побеждала на Олимпийских играх.