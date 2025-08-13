Ричмонд
Уильямс в 45 лет выступит на US Open

Винус Уильямс в 45 лет выступит на Открытом чемпионате США по теннису.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Бывшая первая ракетка мира американка Винус Уильямс получила wild card для выступления в основной сетке Открытого чемпионата США по теннису, сообщается на сайте турнира.

Уильямс, которой 45 лет, последний раз выступала на US Open в 2023 году. Тогда двукратная чемпионка турнира в Нью-Йорке проиграла в первом круге.

Кроме Уильямс у женщин приглашение на турнир получили американки Клерви Нгунуэ, Джульета Пареха, Кэти Макнэлли, Валери Глозман, Алисса Ан, француженка Каролин Гарсия и Талия Гибсон из Австралии. В мужском одиночном разряде обладателями wild card стали американцы Брендон Холт, Нишеш Басаваредди, Тристан Бойер, Эмилио Нава, Стефан Достанич и Дарвин Бланч, француз Валентен Руайе и австралиец Тристан Скулкейт.

Уильямс, помимо двух побед на US Open, пять раз выигрывала Уимблдон. Также она 14 раз выигрывала турнир Большого шлема в парном разряде. Четырежды (1 раз в одиночном разряде, 3 раза — в парном) американка побеждала на Олимпийских играх.

Матчи основной сетки US Open пройдут с 24 августа по 7 сентября.