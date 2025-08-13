Швентек пробилась в четвертьфинал турнира в Цинциннати

МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Польская теннисистка Ига Швёнтек обыграла румынку Сорану Кырстю в четвертом круге турнира категории WTA 1000 в американском Цинциннати, призовой фонд которого превышает 5,1 миллиона долларов.
Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу бывшей первой ракетки мира, которая сейчас располагается на третьей строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Кырстя идет в нем 138-й. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.
В четвертьфинале третья сеяная Швёнтек сыграет с победительницей матча между россиянками Екатериной Александровой (12-й номер посева) и Анной Калинской (28).