Швентек пробилась в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Встреча завершилась со счетом 6:4, 6:3 в пользу бывшей первой ракетки мира, которая сейчас располагается на третьей строчке рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Кырстя идет в нем 138-й. Теннисистки провели на корте 1 час 35 минут.