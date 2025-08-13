Ричмонд
«Суперсчастлива!» Швёнтек поделилась эмоциями после анонса альбома Тейлор Свифт

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, какие испытала эмоции после того, как узнала, что популярная американская певица Тейлор Свифт сделала заявление о выпуске нового альбома.

Источник: Getty Images

Швёнтек увлекается творчеством певицы с детских лет.

— Пару ночей назад, в 12:12 ночи, вышло большое объявление, Ига. Ты не спала, когда это произошло?

— Подожди, это было в 12, да?

— В 12:12 ночи.

— Я не спала, но не сидела в интернете. Думаю, увидела это немного позже, и… О, боже…

— Речь идёт о том, что Тейлор Свифт анонсировала выход нового альбома…

— Все знают! Должны знать (улыбается).

— Какова твоя реакция на анонс?

— Я просто суперсчастлива! Но сначала жду подкаст, а там посмотрим, что она расскажет. Потому что сейчас у нас даже нет обложки альбома. Так что есть над чем подумать и чему радоваться. Я знакома со слухами, что альбом может выйти до октября, но точно не знаю. У Swifties (фанаты Тейлор Свифт. — Прим. «Чемпионата») столько теорий… Не знаю, чему верить, а чему нет, но я очень взволнована. Надеюсь, это будет хороший альбом, — сказала Швёнтек в студии Tennis Channel.