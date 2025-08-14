Агент Арины Соболенко: абсолютно нелепо, что она выступает без флага

«Не уверен, что могу говорить с политической точки зрения. Но выскажу своё мнение открыто. Думаю, в случае с Ариной это не самая идеальная ситуация. Два-три года назад это было большей проблемой. Сейчас, как мне кажется, люди понимают, что есть разделение между ней и политикой. Абсолютно нелепо, что рядом с её именем нет флага. То же самое касается российских игроков. Думать, что она связана с тем, что происходит, — абсурд. Она теннисистка. Мне кажется, прошло уже много времени, чтобы мы вернулись к прежнему.



Думаю, на Западе осознают, что Арина из Беларуси, но в то же время она спортсменка мирового уровня. И это огромная разница. Люди видят её как представительницу всего мира, глобальную звезду, а не как часть узкого восточноевропейского рынка. Уверен, нас ждёт большой успех», — сказал Стюарт Дюгвиг в интервью First & Red.